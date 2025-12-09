Бизнесмены стали студентами Международной школы предпринимательства ТюмГУ

Среди магистрантов есть действующие предприниматели Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Международной школе предпринимательства Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обучаются действующие предприниматели. При этом программа подготовки рассчитана и на новичков, и на реальных бизнесменов. Какие результаты получат выпускники на выходе и в чем уникальность курса — в интервью с руководителем школы Эдуардом Омаровым.

Эдуард Закирович, студенты учатся по учебным планам, а бизнес живет в режиме реального времени. Что вы делаете, чтобы знания оставались актуальными?

Знания, которые получают наши студенты, не могут устаревать по одной простой причине: образовательную программу составляют предприниматели. У нас есть кейсы, когда действующие предприниматели учатся в магистратуре и параллельно преподают на бакалавриате. Поэтому знания всегда актуальны.

Бакалавриат и магистратура — для кого они? Вы ждете людей с готовой бизнес-идеей, чтобы помочь ее реализовать, или тех, кто хочет с нуля сделать предпринимательскую карьеру?

Бакалавры — это молодые люди. А вот среди магистрантов большинство действующие предприниматели, желающие развить свои компетенции, или менеджеры компаний, которые планируют стать предпринимателями и учатся этому с нуля. Образовательная программа в Международной школе предпринимательства уникальна тем, что актуальна и для действующего предпринимателя, и для новичков.

Почему к вам идут учиться?

Потому что хотят узнать, как правильно, без ошибок, начинать бизнес и с минимальными вложениями активно развивать свое дело. Мы проводили исследования и пришли к выводу, что большинство предпринимателей, в том числе успешных, действуют интуитивно. У многих нет навыка правильно стартовать, и, как следствие, много потерь на начальном пути. Кстати, бакалаврам, которые хотят открыть свой бизнес после получения диплома, мы рекомендуем не спешить, а поработать пару лет в найме, чтобы видеть бизнес изнутри, ведь завтра они сами будут нанимать специалистов. Благодаря такому подходу они смогут гораздо качественнее управлять своим предприятием.

Какой отбор проходят преподаватели? Важно ли для вас, чтобы их бизнес был не просто «действующим», а успешным, масштабируемым или инновационным?

Я лично провожу собеседование с кандидатами и оцениваю в первую очередь их способность обучать. И да, очень важно, чтобы человек был успешным, компетентным и мог консультировать по широкому кругу вопросов: маркетинг, финансы и так далее. Но в нашей Школе преподают только по нашим образовательным программам, потому что каждый предмет — это пазл одной картины с общим контекстом. Таким образом, наши студенты получают не разрозненные, а системные знания, которые они могут эффективно использовать.

Школа позиционирует себя как международная. Это больше про международный состав студентов, про глобальные кейсы в программе или про возможность создать бизнес с выходом на зарубежные рынки?

Мы планировали, что будем использовать, во-первых, международный опыт обучения предпринимательству, во-вторых — реализовывать программу двойных дипломов (в этом направлении уже есть первые шаги). Кроме того, к нам приедут учиться студенты из других стран, и мы будем стимулировать международный бизнес наших обучающих.

Что вы считаете главным итогом обучения для вашего выпускника: диплом государственного образца, успешный бизнес-проект, профессиональные связи или что-то иное?

