Корабль «Союз МС-27» вернулся на Землю
09 декабря 2025 в 10:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» успешно совершил посадку на территории Казахстана. Об этом сообщили в Роскосмосе. На его борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал