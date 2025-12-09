В Кургане отменили уроки школьникам второй смены
Занятия учащихся 1–2 классов второй смены в школах Кургана 9 декабря отменяются из ‑за сильного похолодания. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся 1 и 2 класса второй смены отменяются», — написано на сайте.
Ранее мэрия Кургана уже сообщала, что 9 декабря из-за морозов занятия для учащихся 1–2 классов первой смены отменены и проходят с применением дистанционных технологий. По данным синоптиков, утром в городе было около −24 градусов, днем ожидается до −16, что стало причиной расширения ограничений и для второй смены.
