В Кургане отменили уроки школьникам второй смены

09 декабря 2025 в 10:16
Занятия для 1-2 класса второй смены в Кургане отменили

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занятия учащихся 1–2 классов второй смены в школах Кургана 9 декабря отменяются из ‑за сильного похолодания. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся 1 и 2 класса второй смены отменяются», — написано на сайте.

Ранее мэрия Кургана уже сообщала, что 9 декабря из-за морозов занятия для учащихся 1–2 классов первой смены отменены и проходят с применением дистанционных технологий. По данным синоптиков, утром в городе было около −24 градусов, днем ожидается до −16, что стало причиной расширения ограничений и для второй смены.

