В Кургане отменили уроки школьникам второй смены

Занятия для 1-2 класса второй смены в Кургане отменили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занятия учащихся 1–2 классов второй смены в школах Кургана 9 декабря отменяются из ‑за сильного похолодания. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся 1 и 2 класса второй смены отменяются», — написано на сайте.