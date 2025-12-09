Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В ХМАО житель пришел в гости к другу и выкрал компьютер

09 декабря 2025 в 10:13
Ханты-Мансиец украл у знакомого компьютер

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске 28-летний житель пришел в гости к знакомому. Пока друг отсутствовал, мужчина вынес у него из квартиры монитор и системный блок.

«Накануне преступления мужчина находился в гостях у заявителя. Воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры отсутствовал, злоумышленник тайно похитил монитор и системный блок. После чего реализовал похищенное. Вырученные средства он планировал потратить на личные нужды», — говорится в telegram-канале полиции Югры.

Полицейские нашли похитителя и технику. Ущерб оценили в 65 тысяч рублей. Мужчина оказался судим. На него завели уголовное дело и теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет.

