В ХМАО житель пришел в гости к другу и выкрал компьютер

Ханты-Мансиец украл у знакомого компьютер Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске 28-летний житель пришел в гости к знакомому. Пока друг отсутствовал, мужчина вынес у него из квартиры монитор и системный блок.

«Накануне преступления мужчина находился в гостях у заявителя. Воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры отсутствовал, злоумышленник тайно похитил монитор и системный блок. После чего реализовал похищенное. Вырученные средства он планировал потратить на личные нужды», — говорится в telegram-канале полиции Югры.