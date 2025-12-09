Герасимов назвал главную цель ВС РФ после освобождения Красноармейска
Начальник Генштаба Валерий Герасимов определил главную задачу для группировки «Центр»
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Главной задачей группировки войск «Центр» после освобождения Красноармейска является ликвидация окруженных формирований Вооруженных сил Украины в районе Димитрова. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
«После освобождения Красноармейска главной задачей группировки „Центр“ является ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова», — сказал Герасимов. Его слова передает ТАСС.
Ранее Герасимов сообщал, что украинские войска оказывают упорное сопротивление и пытаются деблокировать свою группировку в Красноармейско-Димитровской агломерации. Во время визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов он подчеркивал, что российские войска наступают практически на всех направлениях, выполняя задачи СВО.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.