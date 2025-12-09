Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Герасимов назвал главную цель ВС РФ после освобождения Красноармейска

Герасимов: после Красноармейска войска РФ займутся окруженной группировкой ВСУ
09 декабря 2025 в 10:39
Начальник Генштаба Валерий Герасимов определил главную задачу для группировки «Центр»

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Главной задачей группировки войск «Центр» после освобождения Красноармейска является ликвидация окруженных формирований Вооруженных сил Украины в районе Димитрова. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«После освобождения Красноармейска главной задачей группировки „Центр“ является ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова», — сказал Герасимов. Его слова передает ТАСС.

Ранее Герасимов сообщал, что украинские войска оказывают упорное сопротивление и пытаются деблокировать свою группировку в Красноармейско-Димитровской агломерации. Во время визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов он подчеркивал, что российские войска наступают практически на всех направлениях, выполняя задачи СВО.

