Фильм сотрудницы пермского ГУФСИН о женщинах, убивших мужей-тиранов, отмечен на международном фестивале

Документальная лента «Нечужие» получила приз Зрительского жюри III Международного фестиваля документального кино SiberiaDOC, который завершился в Красноярске. Фильм сняла глава пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю Нина Изотова. Он рассказывает о женщинах, пострадавших от домашнего насилия, которые отбыли свой срок в колониях за убийство мужей-тиранов. Режиссер показывает первые шаги женщины на свободе после многолетнего заключения.

«Впервые в истории фестиваля были вручены призы Зрительского жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий Красноярска. Их выбором стал фильм „НЕЧУЖИЕ“ Нины Изотовой — мощная история о новой жизни после тюрьмы, которая трогает до слез», — указано сна сайте фестиваля SiberiaDOC. Нина Изотова отметила, что ее фильм родился именно на этом фестивале, на сценарной мастерской в 2021 году.