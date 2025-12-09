Логотип РИА URA.RU
Природа

Курганцы заметили в небе редкое природное явление. Фото

09 декабря 2025 в 10:24
В небе над Курганом заметили солнечное гало (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане на небе заметили редкое природное явления — солнечное гало. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Гало выглядит как световое кольцо, дуга или арка вокруг Солнца.

«Гало из-за мороза в Кургане», — передает корреспондент. На фото гало сияет над крышами домов.

Ранее жители Кургана уже наблюдали необычные явления в небе. Утром 13 ноября горожане видели пролет «поезда» спутников Starlink, а ночью с 11 на 12 ноября — метеорный поток Северных Таурид, чьи болиды оставляли заметные световые следы.

Гало над крышами домов в Кургане

Фото: Валерий Кузнецов

Материал из сюжета:

Резкие изменения погоды в Кургане и области

