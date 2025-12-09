Курганцы заметили в небе редкое природное явление. Фото
В небе над Курганом заметили солнечное гало (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане на небе заметили редкое природное явления — солнечное гало. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Гало выглядит как световое кольцо, дуга или арка вокруг Солнца.
«Гало из-за мороза в Кургане», — передает корреспондент. На фото гало сияет над крышами домов.
Ранее жители Кургана уже наблюдали необычные явления в небе. Утром 13 ноября горожане видели пролет «поезда» спутников Starlink, а ночью с 11 на 12 ноября — метеорный поток Северных Таурид, чьи болиды оставляли заметные световые следы.
Гало над крышами домов в Кургане
Фото: Валерий Кузнецов
Материал из сюжета:Резкие изменения погоды в Кургане и области
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!