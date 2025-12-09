В Тюмени тарифы ЖКХ за год вырастут почти на 30%

Больше всего тарифы вырастут с 1 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут почти на 30%. Это произойдет в два этапа: с 1 января и с 1 октября. Информация представлена в проекте постановления властей региона.

«Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Тюмень: с 1 января по 30 сентября 2026 года — 1,7%, с 1 октября по 31 декабря — 27,9%», — говорится в проекте документа.

Сейчас постановление находится на обсуждении. В нем, помимо Тюмени, утверждена индексация и для других муниципалитетов. К примеру, в Исетском округе тарифы вырастут на 30%, в Тюменском округе — на 29,5%, в Тобольске — на 25,5%, в Упоровском районе — на 25,3%, в остальных — на 23%.

