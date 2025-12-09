Логотип РИА URA.RU
В Тюмени родился младенец с редким диагнозом

09 декабря 2025 в 10:58
При таком заболевании нарушен процесс роста костей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени родился ребенок с редким диагнозом — ахондроплазией (карликовостью). При таком заболевании нарушен процесс роста костей скелета и черепа. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«В 2024-2025 годах родился один ребенок с ахондроплазией. Также в текущем году рождались дети с наследственными заболеваниями обмена веществ, первичными иммунодефицитами, спинально-мышечной дистрофией и другими редкими моногенными синдромами», — сообщили в департаменте. В 2023 году такой диагноз поставили одному новорожденному.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в 2024-2025 годах у двух младенцев выявили альбинизм. При таком заболевании в организме частично или полностью отсутствует меланин, из-за чего кожа, волосы и глаза выглядят бесцветными.

