В Тюмени родился младенец с редким диагнозом

При таком заболевании нарушен процесс роста костей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени родился ребенок с редким диагнозом — ахондроплазией (карликовостью). При таком заболевании нарушен процесс роста костей скелета и черепа. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«В 2024-2025 годах родился один ребенок с ахондроплазией. Также в текущем году рождались дети с наследственными заболеваниями обмена веществ, первичными иммунодефицитами, спинально-мышечной дистрофией и другими редкими моногенными синдромами», — сообщили в департаменте. В 2023 году такой диагноз поставили одному новорожденному.