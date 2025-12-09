Логотип РИА URA.RU
Общество

Гигантскую горку в главном парке Екатеринбурга внезапно закрыли

В Екатеринбурге горку «Т-Банк» закрыли из-за морозов
09 декабря 2025 в 10:49
Горка прекратила свою работу временно

Фото: Илья Московец © URA.RU

17-метровую горку в парке Маяковского в Екатеринбурге закрыли для посещения. Также стал недоступен фестиваль гигантских фонарей «Королевство волшебных огней». Виной всему стали морозы, сообщили представители ЦПКиО.

«Горка „Т-Банк“ тоже не будет работать сегодня. На прогулку в парке одевайтесь теплее, чтобы не замёрзнуть — пришла настоящая зима», — сказали в парке.

Морозы ударили в Свердловской области ночью 9 декабря. МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором сообщило, что в некоторых районах температура опустится до -42 градусов. За тем, как регион переживает холода, URA.RU следит в онлайн-трансляции.

