Гигантскую горку в главном парке Екатеринбурга внезапно закрыли

17-метровую горку в парке Маяковского в Екатеринбурге закрыли для посещения. Также стал недоступен фестиваль гигантских фонарей «Королевство волшебных огней». Виной всему стали морозы, сообщили представители ЦПКиО.

«Горка „Т-Банк“ тоже не будет работать сегодня. На прогулку в парке одевайтесь теплее, чтобы не замёрзнуть — пришла настоящая зима», — сказали в парке.