Гигантскую горку в главном парке Екатеринбурга внезапно закрыли
Горка прекратила свою работу временно
Фото: Илья Московец © URA.RU
17-метровую горку в парке Маяковского в Екатеринбурге закрыли для посещения. Также стал недоступен фестиваль гигантских фонарей «Королевство волшебных огней». Виной всему стали морозы, сообщили представители ЦПКиО.
«Горка „Т-Банк“ тоже не будет работать сегодня. На прогулку в парке одевайтесь теплее, чтобы не замёрзнуть — пришла настоящая зима», — сказали в парке.
Морозы ударили в Свердловской области ночью 9 декабря. МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором сообщило, что в некоторых районах температура опустится до -42 градусов. За тем, как регион переживает холода, URA.RU следит в онлайн-трансляции.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!