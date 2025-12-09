Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Чувашии при атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе ребенок

09 декабря 2025 в 10:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Четыре человека пострадали во время атаки БПЛА

Четыре человека пострадали во время атаки БПЛА

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ходе атаки беспилотного летательного аппарата на Чебоксары ранены четверо человек, в том числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чувашской Республики Владимир Степанов.

«По предварительным данным в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок.», — отметил Степанов в своем telegram-канале. Ход оказания медицинской помощи и работа пункта временного размещения находятся под личным контролем Главы Чувашской Республики Олега Николаева. В настоящее время экстренные службы переведены на усиленный режим: они оперативно ликвидируют последствия происшествия и обеспечивают безопасность жителей.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал