Закрыть долги кредитами: тюменское правительство выпросило у банков миллиарды рублей

Деньги будут использованы для погашения кассовых разрывов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четыре крупных федеральных банка предоставят тюменскому правительству кредитные линии на общую сумму 20 миллиардов рублей. Деньги могут быть использованы для устранения кассовых разрывов при бюджетных платежах, отмечается в документах, размещенных в едином госреестре заключенных контактов.

«Определены поставщики по 20 закупкам правительства Тюменской области. Во всех случаях объект закупки — оказание услуг по предоставлению кредита в целях финансирования дефицита областного бюджета. Стоимость каждого из контрактов варьируется в пределах 198 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Больше всего денег правительству готов предоставить «Сбербанк» — эта финансовая организация является поставщиком по восьми контрактам. «Т-банк» согласился выделить региональным властям пять кредитных линий. Еще четыре миллиарда ссудит правительству «Альфа-банк», и три миллиарда — «ВТБ».

Продолжение после рекламы

При этом в описании объекта закупки отмечено, что кредитные линии являются возобновляемыми. Кроме того, они предполагают возможность досрочного погашения, а процентная ставка является плавающей — она будет меняться в зависимости от ключа Центробанка и уровня инфляции.