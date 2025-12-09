Лжемать из Свердловской области получала деньги на несуществующего ребенка
Женщина украла из бюджета почти миллион (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила передала в суд дело о мошенничестве с соцвыплатами. Женщину обвинили в присвоении около миллиона рублей путем оформления пособий на фиктивного ребёнка. Несмотря на возмещение ущерба, ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«С марта 2021 года по апрель 2025 года обвиняемая ежемесячно получала пособия на несуществующего ребенка, а также дополнительные выплаты как малоимущая. Все средства перечислялись из бюджета Свердловской области», — отметили в ведомстве.
По данным следствия, в марте 2021 года женщина договорилась с неустановленной соучастницей об изготовлении поддельного свидетельства о рождении несуществующего ребенка. Вскоре она получила фальшивый документ и обратилась с ним в управление социальной политики и отделение Социального фонда России по Свердловской области. В заявлениях она указала ложные сведения о наличии ребенка и низком доходе.
Общий ущерб, причиненный бюджету, превысил 975 тысяч рублей, что квалифицируется как крупный размер. Несмотря на то, что женщина полностью возместила ущерб, это не освобождает ее от уголовной ответственности и будет учитываться только при назначении наказания. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!