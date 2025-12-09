Лжемать из Свердловской области получала деньги на несуществующего ребенка

Женщина украла из бюджета почти миллион (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила передала в суд дело о мошенничестве с соцвыплатами. Женщину обвинили в присвоении около миллиона рублей путем оформления пособий на фиктивного ребёнка. Несмотря на возмещение ущерба, ей грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«С марта 2021 года по апрель 2025 года обвиняемая ежемесячно получала пособия на несуществующего ребенка, а также дополнительные выплаты как малоимущая. Все средства перечислялись из бюджета Свердловской области», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, в марте 2021 года женщина договорилась с неустановленной соучастницей об изготовлении поддельного свидетельства о рождении несуществующего ребенка. Вскоре она получила фальшивый документ и обратилась с ним в управление социальной политики и отделение Социального фонда России по Свердловской области. В заявлениях она указала ложные сведения о наличии ребенка и низком доходе.

