В ХМАО отменили денежную выплату на ребенка для мигрантов

В ХМАО изменили порядок региональной выплаты на ребенка «Расту в Югре», ее размер составляет 20 тысяч рублей. Теперь на нее могут рассчитывать только граждане России.

«Уточняется порядок предоставления подарка „Расту в Югре“ — мультиконтентной пластиковой карты номиналом 20 000 рублей, которая вручается одному из родителей в случае рождения ребенка. Изменения закрепляют обязательное требование, которого раньше не было, — для получения данного подарка получателю необходимо иметь гражданство Российской Федерации», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ХМАО.

Согласно пояснительной записке к документу, нововведение позволит сэкономить около 8 миллионов рублей в год. Количество получателей сократится примерно на четыреста семей. С начала работы программы подарок «Расту в Югре» получили 106 229 семей. Из них 1 169 — иностранные граждане. Только в 2025 году выплату оформили 309 таких семей, что составляет около одного процента от всех получателей. Всего на проект направили 23 миллиона рублей.

