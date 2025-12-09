В ХМАО отменили денежную выплату на ребенка для мигрантов
Региональную выплату смогут получать лишь граждане России
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ХМАО изменили порядок региональной выплаты на ребенка «Расту в Югре», ее размер составляет 20 тысяч рублей. Теперь на нее могут рассчитывать только граждане России.
«Уточняется порядок предоставления подарка „Расту в Югре“ — мультиконтентной пластиковой карты номиналом 20 000 рублей, которая вручается одному из родителей в случае рождения ребенка. Изменения закрепляют обязательное требование, которого раньше не было, — для получения данного подарка получателю необходимо иметь гражданство Российской Федерации», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства ХМАО.
Согласно пояснительной записке к документу, нововведение позволит сэкономить около 8 миллионов рублей в год. Количество получателей сократится примерно на четыреста семей. С начала работы программы подарок «Расту в Югре» получили 106 229 семей. Из них 1 169 — иностранные граждане. Только в 2025 году выплату оформили 309 таких семей, что составляет около одного процента от всех получателей. Всего на проект направили 23 миллиона рублей.
Изменения приняли на очередном заседании правительства. «Меры поддержки должны быть адресными, прежде всего, ориентированными на жителей нашего региона — тех, кто получает здесь образование, работает, создает семьи, вносит существенный вклад в развитие автономного округа», — приводят слова губернатора Руслана Кухарука на сайте окружных властей.
