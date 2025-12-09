Курганский Стоунхендж: тайны древнего святилища раскроют на федеральном ТВ

Курганские ученые снялись в документалке телеканала «Моя Планета» про святилище «Савин» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Документальный фильм о древнем святилище «Савин» в Курганской области, которое называют «зауральским Стоунхенджем», выйдет в эфир на телеканале «Моя Планета» 13 и 14 декабря. Об этом сообщает telegram-канал Курганского государственного университета (КГУ). В выпуске проекта «Тайна на карте. Савин. Зауральский Стоунхендж» приняли участие двое ученых вуза.

«На телеканале „Моя планета“ мы с вами сможем посмотреть документальный фильм о зауральском Стоунхендже. В фильме ученые КГУ Игорь Новиков и Денис Маслюженко рассказывают о святилище Савин и о жизни древних племен», — сообщил telegram-канал Курганского государственного университета. В университете подчеркнули, что участие их специалистов позволило представить в фильме актуальные данные археологических исследований региона.

Съемки программы прошли летом в Курганской области. Команда проекта работала на территории археопарка «Савин», где расположено древнее святилище возрастом более 4,5 тысячи лет. Ведущий фильма, актер Вадим Норштейн, вместе с учеными изучал комплекс как возможную древнюю обсерваторию, а также рассматривал его роль в обрядах и повседневной жизни древних племен. Авторы проекта также задействовали реконструкции: испытали традиционные рыболовные снасти и показали изготовление глиняной посуды по технологии древних жителей Зауралья.

