В Чувашии перекрыли движение по двум улицам из-за атаки дронов ВСУ

В Чувашии перекрыли две улицы, организован объезд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чебоксарах в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов введены временные ограничения движения транспорта на ряде городских улиц. Об этом сообщил заместителем главы города Станислав Трофимов.

«В связи с атакой БПЛА введены временные ограничения движения на следующих участках: проспект И. Яковлева — от проспекта Мира до проспекта 9-й Пятилетки; улица Ленинского Комсомола — от проспекта И. Яковлева до улицы Хузангая», — написал Трофимов в telegram-канале.

Движение автотранспорта перенаправлено по существующей улично-дорожной сети, объездные маршруты организованы. Отмечается, что пункт помощи населению развернут в школе № 20 по адресу: улица Хузангая, дом 8. Жителей города просят сохранять спокойствие, соблюдать внимательность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации. Властями также рекомендуется воздержаться от распространения непроверенных сведений и фото- или видеоматериалов с места происшествия, поскольку это влияет на обеспечение безопасности и может затруднить оперативную работу экстренных служб.

Продолжение после рекламы