В Чувашии перекрыли движение по двум улицам из-за атаки дронов ВСУ
В Чувашии перекрыли две улицы, организован объезд (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Чебоксарах в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов введены временные ограничения движения транспорта на ряде городских улиц. Об этом сообщил заместителем главы города Станислав Трофимов.
«В связи с атакой БПЛА введены временные ограничения движения на следующих участках: проспект И. Яковлева — от проспекта Мира до проспекта 9-й Пятилетки; улица Ленинского Комсомола — от проспекта И. Яковлева до улицы Хузангая», — написал Трофимов в telegram-канале.
Движение автотранспорта перенаправлено по существующей улично-дорожной сети, объездные маршруты организованы. Отмечается, что пункт помощи населению развернут в школе № 20 по адресу: улица Хузангая, дом 8. Жителей города просят сохранять спокойствие, соблюдать внимательность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации. Властями также рекомендуется воздержаться от распространения непроверенных сведений и фото- или видеоматериалов с места происшествия, поскольку это влияет на обеспечение безопасности и может затруднить оперативную работу экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по Чебоксарам травмы получили четверо человек, среди них — ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.