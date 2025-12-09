Космонавт из ХМАО вернулся на Землю после миссии на МКС

Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска вернулся с МКС на Землю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков вернулся на Землю. Вместе с экипажем он жил и работал на Международной космической станции с апреля 2025 года.

«Сегодня в 08:04 мск спускаемый аппарат корабля „Союз МС-27“ с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган. Утром корабль отстыковался от модуля „Причал“. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!», — говорится в telegram-канале Роскосмоса.