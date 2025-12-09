Космонавт из ХМАО вернулся на Землю после миссии на МКС
Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска вернулся с МКС на Землю
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков вернулся на Землю. Вместе с экипажем он жил и работал на Международной космической станции с апреля 2025 года.
«Сегодня в 08:04 мск спускаемый аппарат корабля „Союз МС-27“ с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган. Утром корабль отстыковался от модуля „Причал“. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!», — говорится в telegram-канале Роскосмоса.
Ранее URA.RU рассказывало, что космонавт-испытатель из Рыжиков в третий раз отправился на МКС с Байконура. Экспедиция на корабле «Союз МС-27» длилась более восьми месяцев. Подробнее о том, чем известен первый югорский космонавт можно почитать здесь.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!