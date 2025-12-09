Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Космонавт из ХМАО вернулся на Землю после миссии на МКС

09 декабря 2025 в 10:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска вернулся с МКС на Землю

Космонавт Сергей Рыжиков из Нижневартовска вернулся с МКС на Землю

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков вернулся на Землю. Вместе с экипажем он жил и работал на Международной космической станции с апреля 2025 года.

«Сегодня в 08:04 мск спускаемый аппарат корабля „Союз МС-27“ с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган. Утром корабль отстыковался от модуля „Причал“. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!», — говорится в telegram-канале Роскосмоса.

Ранее URA.RU рассказывало, что космонавт-испытатель из Рыжиков в третий раз отправился на МКС с Байконура. Экспедиция на корабле «Союз МС-27» длилась более восьми месяцев. Подробнее о том, чем известен первый югорский космонавт можно почитать здесь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал