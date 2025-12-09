В Кургане и области наблюдается резкое похолодание. На сайте мэрии города написано, при какой температуре отменяют занятия в школах. Ранее, 9 декабря, отменили занятия для школьников 1-2 класса первой и второй смены.

Для школ Кургана разработана и действует специальная температурная шкала наружного воздуха. В документе закреплены пороговые значения, при достижении которых занятия для отдельных параллелей или всех классов могут быть отменены. «Отмены с 1 по 2 класс при температуре -27...-25 (зависит от ветра). Отмены с 1 по 9 класс при температуре -32...-28. И отмены с 1 по 11 класс при температуре -34...-30», — написано на сайте мэрии.