Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

При какой температуре отменяют занятия в школах Кургана. Фото

В Кургане школьникам первой и второй смены отменили уроки из-за морозов
09 декабря 2025 в 10:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане начинают отменять занятия в школах при температуре в -25 градусов

В Кургане начинают отменять занятия в школах при температуре в -25 градусов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане и области наблюдается резкое похолодание. На сайте мэрии города написано, при какой температуре отменяют занятия в школах. Ранее, 9 декабря, отменили занятия для школьников 1-2 класса первой и второй смены.

Для школ Кургана разработана и действует специальная температурная шкала наружного воздуха. В документе закреплены пороговые значения, при достижении которых занятия для отдельных параллелей или всех классов могут быть отменены. «Отмены с 1 по 2 класс при температуре -27...-25 (зависит от ветра). Отмены с 1 по 9 класс при температуре -32...-28. И отмены с 1 по 11 класс при температуре -34...-30», — написано на сайте мэрии.

Ранее мэрия Кургана уже сообщала, что 9 декабря из-за низкой температуры воздуха отменены очные занятия для учеников 1–2 классов первой смены, уроки проходят дистанционно. По данным Gismeteo, утром в городе было около –24 градусов, днем ожидается до –16.

Продолжение после рекламы

Таблица с температурами

Фото: сайт мэрии Кургана

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал