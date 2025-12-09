При какой температуре отменяют занятия в школах Кургана. Фото
В Кургане начинают отменять занятия в школах при температуре в -25 градусов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане и области наблюдается резкое похолодание. На сайте мэрии города написано, при какой температуре отменяют занятия в школах. Ранее, 9 декабря, отменили занятия для школьников 1-2 класса первой и второй смены.
Для школ Кургана разработана и действует специальная температурная шкала наружного воздуха. В документе закреплены пороговые значения, при достижении которых занятия для отдельных параллелей или всех классов могут быть отменены. «Отмены с 1 по 2 класс при температуре -27...-25 (зависит от ветра). Отмены с 1 по 9 класс при температуре -32...-28. И отмены с 1 по 11 класс при температуре -34...-30», — написано на сайте мэрии.
Ранее мэрия Кургана уже сообщала, что 9 декабря из-за низкой температуры воздуха отменены очные занятия для учеников 1–2 классов первой смены, уроки проходят дистанционно. По данным Gismeteo, утром в городе было около –24 градусов, днем ожидается до –16.
Таблица с температурами
Фото: сайт мэрии Кургана
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!