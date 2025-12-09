Ловцам «зайцев» в пермских автобусах обещают более 60 тысяч рублей в месяц плюс бонусы
Контролеры в Перми работают группами по три человека
Фото: Данил Постаногов
Департамент транспорта мэрии Перми объявил о наборе контролеров для работы в городских автобусах и трамваях. Успешным кандидатам обещают зарплату от 50 тысяч рублей в месяц, а также доплаты к отпуску.
«Вам предстоит проверять оплату проезда, контролировать документы, работать с данными — фиксировать нарушения и составлять акты. Мы предлагаем зарплату от 60 000 рублей, материальная помощь к отпуску, чтобы отдыхали с комфортом», — сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».
Ранее URA.RU рассказывало, что контролеры за один рейд ловят десятки безбилетников. В 2026 году штат ревизоров расширят на 15 человек. Кроме добросовестности пассажиров контролеры в Перми отслеживают и чистоту в автобусах и трамваях.
