Ловцам «зайцев» в пермских автобусах обещают более 60 тысяч рублей в месяц плюс бонусы

Контролеры в Перми работают группами по три человека Фото: Данил Постаногов

Департамент транспорта мэрии Перми объявил о наборе контролеров для работы в городских автобусах и трамваях. Успешным кандидатам обещают зарплату от 50 тысяч рублей в месяц, а также доплаты к отпуску.

«Вам предстоит проверять оплату проезда, контролировать документы, работать с данными — фиксировать нарушения и составлять акты. Мы предлагаем зарплату от 60 000 рублей, материальная помощь к отпуску, чтобы отдыхали с комфортом», — сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».