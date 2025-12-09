Логотип РИА URA.RU
Ловцам «зайцев» в пермских автобусах обещают более 60 тысяч рублей в месяц плюс бонусы

Мэрия перми расширяет штат контролеров в общественном транспорте
09 декабря 2025 в 10:55
Контролеры в Перми работают группами по три человека

Фото: Данил Постаногов

Департамент транспорта мэрии Перми объявил о наборе контролеров для работы в городских автобусах и трамваях. Успешным кандидатам обещают зарплату от 50 тысяч рублей в месяц, а также доплаты к отпуску.

«Вам предстоит проверять оплату проезда, контролировать документы, работать с данными — фиксировать нарушения и составлять акты. Мы предлагаем зарплату от 60 000 рублей, материальная помощь к отпуску, чтобы отдыхали с комфортом», — сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».

Ранее URA.RU рассказывало, что контролеры за один рейд ловят десятки безбилетников. В 2026 году штат ревизоров расширят на 15 человек. Кроме добросовестности пассажиров контролеры в Перми отслеживают и чистоту в автобусах и трамваях. 

