В селе Рощино Челябинской области в канун Дня Героев Отечества был открыт мемориал «Аллея Славы», где увековечены имена героев и ветеранов. Об этом рассказал депутат заксобрания региона, участник спецоперации Алексей Рожков.

Накануне Дня Героев Отечества в Рощино произошло важное и символичное событие — мы открыли «Аллею Славы». Это мемориальное место станет данью памяти павшим героям, нашим землякам, ветеранам труда и боевых действий», — уточнил Рожков.

Реализация проекта стала возможной благодаря активной поддержке жителей села. Именно они определили название аллеи, приняв участие в голосовании. Сегодня на этой аллее увековечены имена людей, внесших значительный вклад в развитие своей малой родины, причем как в зоне боевых действий, так и в тылу.

Рожков подчеркнул, что «Аллея Славы» выступает символом единства, общественной поддержки и вечной памяти о тех, кто заслужил эту честь. Важно, чтобы нынешние и будущие поколения знали и помнили своих героев. Память о них останется вечной.