«Матрас, холодильник и массажное кресло»: названы самые необычные взятки

Генеральный прокурор России Александр Гуцан раскрыл детали о самых необычных предметах, которые использовались коррупционерами в качестве взяток. Об этом он сообщил в своем первом интервью.

По словам генпрокурора, в текущем году количество коррупционных преступлений в стране превысило средний показатель за последние пять лет. Общее число выявленных нарушений составило более 36 тысяч.

Ранее о росте коррупционных преступлений сообщал Главный информационно-аналитический центр МВД: за первые 10 месяцев 2025 года их число увеличилось на 12,4%, при этом почти две трети эпизодов пришлись на взяточничество. Всего было зафиксировано 23,4 тыс. таких преступлений, из них 7,7 тыс. — по статье о получении взятки, 7,6 тыс. — о даче и 2,9 тыс. — о посредничестве, причем именно по этим составам отмечен наибольший прирост.