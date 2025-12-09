Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Матрас, холодильник и массажное кресло»: названы самые необычные взятки

Генпрокурор: массажное кресло и винный шкаф служили необычными предметами взяток
09 декабря 2025 в 11:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Гуцан объяснил, почему коррупционеры используют необычные предметы

Александр Гуцан объяснил, почему коррупционеры используют необычные предметы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральный прокурор России Александр Гуцан раскрыл детали о самых необычных предметах, которые использовались коррупционерами в качестве взяток. Об этом он сообщил в своем первом интервью.

«В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса», — сказал Александр Гуцан. Его слова передает ТАСС.

По словам генпрокурора, в текущем году количество коррупционных преступлений в стране превысило средний показатель за последние пять лет. Общее число выявленных нарушений составило более 36 тысяч.

Продолжение после рекламы

Ранее о росте коррупционных преступлений сообщал Главный информационно-аналитический центр МВД: за первые 10 месяцев 2025 года их число увеличилось на 12,4%, при этом почти две трети эпизодов пришлись на взяточничество. Всего было зафиксировано 23,4 тыс. таких преступлений, из них 7,7 тыс. — по статье о получении взятки, 7,6 тыс. — о даче и 2,9 тыс. — о посредничестве, причем именно по этим составам отмечен наибольший прирост.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал