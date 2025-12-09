На стройку корпуса курганской больницы с проверкой приедет десант из московского Росздравнадзора

В курганских медицинских учреждениях пройдут проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На стройке нового корпуса Курганской областной больницы пройдет проверка. Приедет делегация специалистов Росздравнадзора из Москвы вместе с руководителем ведомства Аллой Самойловой. Предварительной причиной проверки стали затянутые сроки сдачи объекта. О предстоящей проверке корреспондентке URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«С проверкой нового корпуса облбольницы приедут московские специалисты. Вероятнее всего, вопросы возникли из-за того, что сдача объекта затянулась. Завершить работы должно были к концу ноября, но работы до сих пор идут на последних этажах корпуса», — рассказывают URA.RU источники.

Отмечается, что специалисты Росздравнадзора проедутся и по другим объектам Кургана. Посетить хотят центр Илизарова, местный кардиоцентр, курганскую поликлинику №1 и госпиталь для ветеранов. Кроме того, вместе с делегацией из московского ведомства по объектам будут ездить чиновники курганского правительства.

Корреспондентка URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального правительства. На момент публикации ответ получить не удалось. Также комментарий запрошен в управлении Росздравнадзора по Курганской области. Журналистке по телефону подтвердили, что Саймолова сейчас работает в регионе. Отмечается, что она вместе с главой местного управления Николаем Агаевым уже уехали на объекты.