Школа в Красноуфимске заплатит 132 тысячи за мяч, попавший в голову ученице

Руководство школы в Красноуфимске (Свердловская область) признали виновным в том, что школьник пнул волейбольный мяч и попал в девочку. Ученица параллельного класса упала, в результате чего у нее был ушиб головы, поврежден датчик определения глюкозы, а также разбит iPhone 14 Pro Max, на нем отображались медицинские показатели, выяснило URA.RU.

«Свердловский областной суд установил, что вред причинен из-за отсутствия должного контроля со стороны педагога, так как она находилась в тренерской и не предотвратила игру с мячами после звонка. Образовательное учреждение должно выплатить 132 тысячи рублей», — говорится в решении суда.

Директор школы заявила корреспонденту, что с решением суда она не согласна. Мать пострадавшей рассказала, что считает, что ответственность должны нести родители, ведь это ученик нарушил правила поведения.

