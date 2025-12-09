Логотип РИА URA.RU
Школа в Красноуфимске заплатит 132 тысячи за мяч, попавший в голову ученице

09 декабря 2025 в 10:58
Девочка получила ушиб головы из-за попавшего в нее мяча

Фото: Илья Московец © URA.RU

Руководство школы в Красноуфимске (Свердловская область) признали виновным в том, что школьник пнул волейбольный мяч и попал в девочку. Ученица параллельного класса упала, в результате чего у нее был ушиб головы, поврежден датчик определения глюкозы, а также разбит iPhone 14 Pro Max, на нем отображались медицинские показатели, выяснило URA.RU.

«Свердловский областной суд установил, что вред причинен из-за отсутствия должного контроля со стороны педагога, так как она находилась в тренерской и не предотвратила игру с мячами после звонка. Образовательное учреждение должно выплатить 132 тысячи рублей», — говорится в решении суда.

Директор школы заявила корреспонденту, что с решением суда она не согласна. Мать пострадавшей рассказала, что считает, что ответственность должны нести родители, ведь это ученик нарушил правила поведения.

Фото: URA.RU

