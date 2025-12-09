«Получат двойной удар по себе»: Пресняков предостерег критиков Долиной

Владимир Пресняков обратился к критикам «дела Долиной» Фото: Okras/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Певец и композитор Владимир Пресняков прокомментировал скандал вокруг Ларисы Долиной. Он отметил, что люди всегда пользуются слабостью человека и наживаются на его несчастьях, передает корреспондент URA.RU Виктор Васильев. Таким образом он предостерег критиков от неуместных нападок на народную артистку России и других звезд.

«Обратите внимание на то, как люди у нас умеют наживаться на горе и на несчастье человека. Этого нет нигде, только мы вот почему-то любим бить лежачего», — поделился Пресняков. Он добавил, что у них в семье такого нет и они не боятся критики, подобной той, что обрушилась на Ларису Долину после дела о продаже квартиры в Хамовниках.

«Я еще раз повторяю: это все идет в обратку. Те люди, которые говорят [негативные вещи про Ларису Долину — прим. ред.], они, к сожалению, пока вовремя не одумаются, получат двойной удар по себе. Это прежде всего. Потом у нас есть такая поговорка: „Бей своих, чтобы чужие боялись”», — резюмировал певец.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала, связанного с продажей недвижимости. В 2024 году она продала свою престижную квартиру в Хамовниках Полине Лурье. Однако, по словам певицы, деньги за сделку были выманены у нее мошенниками.

После судебного разбирательства Долина вернула квартиру себе, а Лурье осталась без жилья и без денег. Этот инцидент вызвал недовольство общественности, и в сделках с недвижимостью появился новый риск: покупатели могли лишиться как жилья, так и средств.

По данным судебных документов, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, продавая квартиру, Долина считала, что участвует в спецоперации по задержанию опасных преступников. «Она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами», — цитирует издание материалы дела.