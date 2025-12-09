«Получат двойной удар по себе»: Пресняков предостерег критиков Долиной
Владимир Пресняков обратился к критикам «дела Долиной»
Певец и композитор Владимир Пресняков прокомментировал скандал вокруг Ларисы Долиной. Он отметил, что люди всегда пользуются слабостью человека и наживаются на его несчастьях, передает корреспондент URA.RU Виктор Васильев. Таким образом он предостерег критиков от неуместных нападок на народную артистку России и других звезд.
«Обратите внимание на то, как люди у нас умеют наживаться на горе и на несчастье человека. Этого нет нигде, только мы вот почему-то любим бить лежачего», — поделился Пресняков. Он добавил, что у них в семье такого нет и они не боятся критики, подобной той, что обрушилась на Ларису Долину после дела о продаже квартиры в Хамовниках.
«Я еще раз повторяю: это все идет в обратку. Те люди, которые говорят [негативные вещи про Ларису Долину — прим. ред.], они, к сожалению, пока вовремя не одумаются, получат двойной удар по себе. Это прежде всего. Потом у нас есть такая поговорка: „Бей своих, чтобы чужие боялись”», — резюмировал певец.
Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре скандала, связанного с продажей недвижимости. В 2024 году она продала свою престижную квартиру в Хамовниках Полине Лурье. Однако, по словам певицы, деньги за сделку были выманены у нее мошенниками.
После судебного разбирательства Долина вернула квартиру себе, а Лурье осталась без жилья и без денег. Этот инцидент вызвал недовольство общественности, и в сделках с недвижимостью появился новый риск: покупатели могли лишиться как жилья, так и средств.
По данным судебных документов, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, продавая квартиру, Долина считала, что участвует в спецоперации по задержанию опасных преступников. «Она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами», — цитирует издание материалы дела.
Ранее коллеги по цеху народной артистки, комментируя «дело Долиной», разделились на два лагеря. Одни, как, например, Филипп Киркоров и Григорий Лепс, просят СМИ не раздувать происходящее до размеров скандала, а саму певицу считают порядочной. Другие, в том числе, Татьяна Буланова и Вика Цыганова, уверены, что квартира должна остаться у Полины Лурье.
- Станиславский09 декабря 2025 11:33Т.е. Пресняков считает нормальным продать что-то, потом забрать обратно и не возвращать деньги? А с каких пор это стало нормальным, дружище?
- Ольга09 декабря 2025 11:21Если она считает, что её обманули мошенники, пусть обращается в полицию, прокуратуру. При чём здесь покупатель? Ей деньги отдали? Отдали. А что она с ними сделает, хоть сожжёт, это её личное дело. Всё просто. И нечего проблему из пальца высасывать