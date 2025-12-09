Логотип РИА URA.RU
Подполье вскрыло план французских наемников в Херсоне

Французские наемники планируют оказать помощь ВСУ в разведке в Херсоне
09 декабря 2025 в 10:55
Пророссийское подполье сообщило о прибытии 20 французских наемников в Херсон

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Группа иностранных наемников из Франции планирует прибыть в Херсон для оказания помощи ВСУ в разведывательной деятельности. Об этом сообщил источник в пророссийском подполье.

«Есть информация, что французы хотят заехать в Херсон с целью помощи ВСУ в разведке. По составу неизвестно, но группа вроде как небольшая — человек 20», — отметил собеседник. Его слова передает ТАСС.

Источник также привел пример, связанный с деятельностью другого иностранного наемника. По его словам, канадский наемник, купивший дом в Николаеве, был ранен после того, как местные жители передали координаты его расположения.

