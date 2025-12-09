В Пермском крае снизится стоимость полиса ОСАГО, но есть условие

Аккуратные водители смогут получать предложения по сниженным ценам, тогда как для автолюбителей с высоким уровнем аварийности страховка, напротив, может подорожать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полисы ОСАГО для дисциплинированных водителей в Пермском крае могут подешеветь. С 9 декабря 2025 года Банк России расширяет тарифный коридор по ОСАГО на 15% в обе стороны. Новые пределы базовых ставок будут действовать для всех категорий транспортных средств, за исключением мотоциклов. Для мотоциклов границы тарифного коридора сдвигаются на 40%.

«Для физических лиц, оформляющих страховку на легковые автомобили, используемые в личных целях, границы тарифного коридора не корректировались более трех лет — с сентября 2022 года. За этот период средний размер страховой выплаты по ОСАГО в стране вырос примерно в полтора раза, тогда как средняя стоимость полиса, напротив, снизилась. С учетом того, что в 2025 году стоимость полиса в Прикамье по сравнению со средней премией по России несколько увеличилась, предстоящие изменения в целом можно считать положительными для пермских владельцев легковых автомобилей», — сообщил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

За девять месяцев 2025 года жители Перми оформили почти 187 тысяч полисов ОСАГО. Средняя цена одного полиса составила 7931 рубль, что на 9% выше среднего показателя по стране.

Расширение коридора позволит страховым компаниям более гибко устанавливать стоимость полисов, уточняют в ЦБ. Так, аккуратные водители смогут получать предложения по сниженным ценам, тогда как для автолюбителей с высоким уровнем аварийности страховка, напротив, может подорожать.