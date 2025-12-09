Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Директор гостиницы в Новом Уренгое задолжал сотруднику сотни тысяч рублей

09 декабря 2025 в 11:09
Владелец гостиницы в Новом Уренгое несколько месяцев не платил сотрудникам зарплату

Руководтство гостиницы в Новом Уренгое несколько месяцев не платило сотруднику зарплату

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) привлекут к ответственности руководство гостиницы, задолжавшей сотруднику несколько сотен тысяч рублей. По данным прокуратуры округа, зарплату не платили более трех месяцев, а общая сумма долга превысила 290 тысяч.

«При этом у работодателя имелась финансовая возможность выплачивать зарплату, денежные средства расходовались на иные цели. Следователями СУ СК России по ЯНАО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации)», — сообщили в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

Задолженность перед работником была погашена. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

