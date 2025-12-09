Логотип РИА URA.RU
Курган богат талантами: каратисты завоевали медали на первенстве в Нижнем Новгороде. Фото

Курганские каратисты заработали три медали на первенстве России
09 декабря 2025 в 11:07
Курганские каратисты показали мастерство на соревнованиях (архивное фото)

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юные спортсмены из Курганской области завоевали три медали на первенстве России по каратэ, которое проходило с 4 по 7 декабря в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает спортуправление Курганской области в своем tg-канале.

В турнире участвовали более 1600 спортсменов из 70 регионов страны. Воспитанники ГБУДО «СШОР № 1» выступали в составе сборной региона вместе с представителями клуба «BUSHIDO КАРАТЭ ШАДРИНСК», ГБПОУ КУОР, СК «Зауралец» и Центра боевых искусств Кургана. «Отличный результат показала Елена Рябова, завоевав серебряную медаль среди девушек 14-15 лет в весовой категории 47 кг среди 50 участниц. Елена также отобралась в сборную страны! Бронзовыми призерами первенства страны стали: Масленикова Мария 12-13 лет, 42кг и Горячева Николь 16-17 лет, +66 кг», — пишет ведомство.

Кроме того, еще одно третье место сборной Курганской области принесла команда по дисциплине «ката-группа» среди спортсменов 12–13 лет. В ее составе выступали Андрей Чистяков, Никита Шелест, Артем Тугунов и Артем Серин.

Ранее курганские каратисты уже успешно выступили на всероссийских стартах. В ноябре на «Кубке дружбы» в Тольятти Дмитрий Соломко завоевал серебро и выполнил норматив мастера спорта России, а Николь Горячева и Мария Масленникова стали бронзовыми призерами.

