Российские школьники скупают на маркетплейсах алкогольные конфеты
Конфеты-рюмки с алкоголем стали популярным трендом в российских соцсетях
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Российские школьники массово скупают через маркетплейсы конфеты в форме рюмок и бутылочек, содержащие крепкий алкоголь. Данные сладости стали популярным трендом в социальных сетях в преддверии новогодних праздников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные telegram-каналом.
«Некоторые школьники отмечают, что уже после пары конфет испытывают недомогание — у ребят начинаются симптомы тошноты и головокружения, вероятно, связанные с резким сильным алкогольным опьянением», — сообщает telegram-канал. Также продукция, в частности, включает в себя конфеты белорусского производства и французские «груши». Средняя цена набора из нескольких штук может достигать двух тысяч рублей, при этом объем алкоголя в одной конфете эквивалентен примерно половине рюмки.
Ранее аналитики маркетплейсов фиксировали резкую смену сладких трендов: ко Дню матери в Челябинске спрос на популярный в 2024 году дубайский шоколад в 2025-м упал на 90%, а вырос интерес к клубнике в шоколаде стоимостью около 2,5 тысячи рублей за упаковку. Эксперты отмечали, что вкусы покупателей под влиянием соцсетей быстро смещаются в сторону новых форматов сладких подарков, что теперь проявляется и в ажиотаже вокруг алкогольных конфет.
