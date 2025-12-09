Российские школьники скупают на маркетплейсах алкогольные конфеты

Конфеты-рюмки с алкоголем стали популярным трендом в российских соцсетях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские школьники массово скупают через маркетплейсы конфеты в форме рюмок и бутылочек, содержащие крепкий алкоголь. Данные сладости стали популярным трендом в социальных сетях в преддверии новогодних праздников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные telegram-каналом.

«Некоторые школьники отмечают, что уже после пары конфет испытывают недомогание — у ребят начинаются симптомы тошноты и головокружения, вероятно, связанные с резким сильным алкогольным опьянением», — сообщает telegram-канал Baza. Также продукция, в частности, включает в себя конфеты белорусского производства и французские «груши». Средняя цена набора из нескольких штук может достигать двух тысяч рублей, при этом объем алкоголя в одной конфете эквивалентен примерно половине рюмки.