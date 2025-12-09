Элитный коньяк за полцены разливали под Челябинском
Суррогат элитных марок разливали в Каслях
Фото: Илья Московец © URA.RU
В городе Касли Челябинской области полицейские накрыли цех по производству суррогата элитного алкоголя. Контрафакт без маркировок попадал в торговые сети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«На промышленных площадях в городе Касли был обнаружен цех, в котором осуществлялось изготовление и розлив спиртных напитков под известными брендами. В ходе осмотра помещения изъято более 8,6 тысяч единиц готовой алкогольной продукции, не имеющей федеральных специальных марок, а также 2,5 тысячи литров этилового спирта, свыше 30 тысяч единиц пустой тары и профессиональное оборудование для розлива», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе полицейского главка добавили, что по предварительным данным, стоимость изъятого имущества и алкоголя превышает семь миллионов рублей. Образцы контрафакта отправлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области. Результаты будут переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного производства и сбыта немаркированной продукции.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!