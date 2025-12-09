Рабочий дом задержанного находится в Чкаловском районе Фото: Сергей Бодров © URA.RU

«Рабочий дом» задержанного по подозрению в мошенничестве бизнесмена Михаила Арзамасцева (прозвище Форд) находится в Чкаловском районе Екатеринбурга. В Сети есть лишь один негативный отзыв о благотворительной организации «Чистое сердце», выяснил корреспондент URA.RU. В нем женщина указала, что вместе с силовиками забирала паспорт оттуда.

О задержании Арзамасцева стало известно вечером 8 декабря. Против него возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Предварительно, силовики считают, что коммерсант мог незаконно отбирать имущество своих сотрудников и оформлять на себя. Во время обысков у него нашли несколько миллионов рублей, говорили в пресс-группе городского УМВД РФ.

«Чистое сердце» оказывают помощь бездомным и лицам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В 2022-м одна из постоялиц Марина осталась недовольна после обращения в организацию. «Ужасные. Никому не рекомендую данный дом помощи. Паспорт пришлось забирать только после вмешательства сотрудников полиции», — написала она платформе рекомендательного сервиса.

Когда журналист приехал утром в «рабочий дом», то там никого не оказалось. Дозвониться по номерам, которые указаны в открытых источниках, тоже не получилось.