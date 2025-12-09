Украина должна расстаться со внушительной суммой из-за гигантских долгов
МВФ достиг предварительного соглашения о новой программе для Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украина 9 декабря должна осуществить обязательный платеж по долгу перед Международным валютным фондом на сумму более 170 миллионов долларов. Данный транш станет последним для Киева в текущем году. Об этом свидетельствуют расчеты основанные на официальном графике платежей МВФ.
«Украина 9 декабря должна осуществить платеж в размере почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR) <…> При конвертации в американскую валюту по официальному курсу МВФ на понедельник данная сумма равна 171,4 миллиона долларов», — отмечается в материале РИА Новости.
Общая задолженность Украины перед фондом в настоящее время превышает 14 миллиардов долларов. При этом МВФ ранее объявил о достижении предварительной договоренности о предоставлении Киеву новой программы финансирования на 8,2 миллиарда долларов.
Ранее украинские власти сформировали бюджеты 2024–2026 годов с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его в основном за счет внешней помощи. В 2025 году страны G7 направили Киеву 33,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, что составило около трех четвертей всего внешнего финансирования украинского бюджета. При этом депутаты Рады предупреждали, что уже в феврале 2026 года у Киева могут закончиться средства на ключевые госрасходы.
