Украина должна расстаться со внушительной суммой из-за гигантских долгов

МВФ достиг предварительного соглашения о новой программе для Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина 9 декабря должна осуществить обязательный платеж по долгу перед Международным валютным фондом на сумму более 170 миллионов долларов. Данный транш станет последним для Киева в текущем году. Об этом свидетельствуют расчеты основанные на официальном графике платежей МВФ.

«Украина 9 декабря должна осуществить платеж в размере почти 126 миллионов единиц специальных прав заимствования (SDR) <…> При конвертации в американскую валюту по официальному курсу МВФ на понедельник данная сумма равна 171,4 миллиона долларов», — отмечается в материале РИА Новости.

Общая задолженность Украины перед фондом в настоящее время превышает 14 миллиардов долларов. При этом МВФ ранее объявил о достижении предварительной договоренности о предоставлении Киеву новой программы финансирования на 8,2 миллиарда долларов.

Продолжение после рекламы