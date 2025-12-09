Дешевле, чем в театре: в тюменских кинотеатрах покажу мировые постановки «Щелкунчика»

Прямая трансляция «Щелкунчика» будет вестись прямо из театров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В декабре в Тюмени в местной сети кинотеатров покажут сразу четыре мировых постановки балета «Щелкунчика». Зрители увидят классический спектакль от Мариинского театра и современный — от Дрезденской оперы. При этом стоимость билетов на «живые» показы начитается от нескольких десятков тысяч рублей. В Тюмени же онлайн-трансляцию можно посмотреть всего за 500 рублей.

«Щелкунчик» Академии Русского балета им. Вагановой

Постановка Василия Вайнонена — эталонная классическая версия, опирающаяся на традиции балета XIX века. Спектакль дополнен современными мультимедийными декорациями и исполнен артистами легендарной академии Вагановой. Это нежная и светлая история о чуде, смелости и первой доброте — созданная к 285-летию школы, подарившей миру великих танцовщиков. Главные роли исполнили юные воспитанники академии. В кино с 9 февраля.

«Щелкунчик» Дрезденской оперы

Атмосферная постановка Аарона Уоткина и Джейсона Бичи переносит зрителя в настоящий рождественский мир: ярмарки, теплые огни, оживающие игрушки и хрустящий зимний лес. Это один из самых уютных европейских «Щелкунчиков», где рядом с мировыми звездами танцуют ученики балетной школы. Зрителя ждет трогательная и светлая история о смелой девочке, защищающей своего Щелкунчика от полчища мышей, и о чуде, которое приходит к тем, кто в него по-настоящему верит. В кино 16 декабря.

«Щелкунчик» МАМТа

Современная и визуально впечатляющая версия постановки на подмостках музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Главная героиня Мари попадает в мир, где фантазии и реальность переплетаются, а каждый эпизод становится новой главой — немного волшебной, немного загадочной. Хореография сочетает классику и неоклассику, подчеркивая драматургию музыки Чайковского. Этот спектакль оценят как любители классики, так и ценители современного искусства. Дата показа — 21 декабря.

«Щелкунчик» Рудольфа Нуреева

Версия Нуреева — это эмоциональный, зрелый и смелый взгляд на историю главной героини — девочки Клары. Хореограф переносит акцент с новогодней сказки на внутренний мир героини: ее взросление, поиски идеала, мечты и страхи. Образы становятся более драматичными, а атмосфера — чуть загадочной и сюрреалистичной. Нуреев уводит спектакль от традиционной «сказочности» и создает визуально яркое, почти киношное путешествие сквозь фантазии и тревоги Клары. Показы начнутся с 27 декабря.