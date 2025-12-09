Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Тюмени снизили коэффициент по ОСАГО

09 декабря 2025 в 11:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ОСАГО можно будет купить дешевле

ОСАГО можно будет купить дешевле

Фото: Илья Московец © URA.RU

Коэффициент, использующийся для расчета стоимости ОСАГО, в Тюмени снизился с 1,7 до 1,6. Об этом URA.RU рассказали в местном отделении Банка России.

«Актуализированы значения территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Коэффициент снижается для 20 территорий. В частности, в Тюмени он составит 1,6 вместо 1,7», — рассказали в тюменском филиале ЦБ РФ.

Коэффициент вычисляется с учетом выплат по страховкам, размеров собранных премий и другим показателям. Проанализировав все это в контексте Тюмени было принято решение о снижении множителя.

Продолжение после рекламы

Это позволит страховщикам продавать полисы по более справедливой цене. Стоит учитывать, что при расчете конечной стоимости также учитываются возраст и стаж водителей, наличие или отсутствие совершенных аварий и прочее.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал