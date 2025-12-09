В Тюмени снизили коэффициент по ОСАГО

ОСАГО можно будет купить дешевле Фото: Илья Московец © URA.RU

Коэффициент, использующийся для расчета стоимости ОСАГО, в Тюмени снизился с 1,7 до 1,6. Об этом URA.RU рассказали в местном отделении Банка России.

«Актуализированы значения территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Коэффициент снижается для 20 территорий. В частности, в Тюмени он составит 1,6 вместо 1,7», — рассказали в тюменском филиале ЦБ РФ.

Коэффициент вычисляется с учетом выплат по страховкам, размеров собранных премий и другим показателям. Проанализировав все это в контексте Тюмени было принято решение о снижении множителя.

