В Тюмени снизили коэффициент по ОСАГО

ОСАГО можно будет купить дешевле
Коэффициент, использующийся для расчета стоимости ОСАГО, в Тюмени снизился с 1,7 до 1,6. Об этом URA.RU рассказали в местном отделении Банка России.
«Актуализированы значения территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Коэффициент снижается для 20 территорий. В частности, в Тюмени он составит 1,6 вместо 1,7», — рассказали в тюменском филиале ЦБ РФ.
Коэффициент вычисляется с учетом выплат по страховкам, размеров собранных премий и другим показателям. Проанализировав все это в контексте Тюмени было принято решение о снижении множителя.
Это позволит страховщикам продавать полисы по более справедливой цене. Стоит учитывать, что при расчете конечной стоимости также учитываются возраст и стаж водителей, наличие или отсутствие совершенных аварий и прочее.
