У екатеринбуржцев заберут тысячи электросамокатов

В Екатеринбурге в 2026 году станет меньше самокатов для безопасности горожан
09 декабря 2025 в 11:10
В города станет меньше на 3-4 тысячи самокатов

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В следующем году на Екатеринбург выделят на несколько тысяч меньше электросамокатов, чем в 2025-м, чтобы сократить количество ДТП. Об этом рассказал глава департамента мэрии Игорь Ощепков, передает корреспондент URA.RU.

«На форуме „Города России“ с руководителями кикшеринговых компаний договорились в следующем году сократить на 3-4 тысячи СИМов, чтобы уменьшить количество аварий», — сказал Ощепков на заседании гордумы. Он подчеркнул, что в этом году в Екатеринбурге было выставлено около 17 тысяч самокатов.

По словам чиновника, еще им удалось договориться с представителями кикшеринга об организации новых разметок для самокатчиков. Эти работы также предусмотрены на 2026-й.

