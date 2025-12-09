У екатеринбуржцев заберут тысячи электросамокатов

В города станет меньше на 3-4 тысячи самокатов Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В следующем году на Екатеринбург выделят на несколько тысяч меньше электросамокатов, чем в 2025-м, чтобы сократить количество ДТП. Об этом рассказал глава департамента мэрии Игорь Ощепков, передает корреспондент URA.RU.

«На форуме „Города России“ с руководителями кикшеринговых компаний договорились в следующем году сократить на 3-4 тысячи СИМов, чтобы уменьшить количество аварий», — сказал Ощепков на заседании гордумы. Он подчеркнул, что в этом году в Екатеринбурге было выставлено около 17 тысяч самокатов.