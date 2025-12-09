В Челябинске успели спасти мужчину, провалившегося под лед

Мужчина провалился в ледяную воду озера Смолино (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске из озера Смолино успели спасти мужчину, который провалился в ледяную воду. Сейчас пострадавший с сильным переохлаждением находится в больнице, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«От очевидцев поступило сообщение о провалившемся под лед человеке, уже через четыре минуты специалисты 19-й пожарно-спасательной части были на месте вызова. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, он получил сильное переохлаждение», — сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале в Max.

Мужчина находился в 40 метрах от берега в полынье и просил о помощи. Прибывший спасатель с риском для жизни по-пластунски пополз по тонкому льду к тонущему человеку, и в трех-четырех метрах от него забросил спасательную петлю. С берега спасателя в это время страховали еще двое коллег. Все трое будут представлены к наградам.

Продолжение после рекламы

В региональном МЧС еще раз напоминают, что выход на неокрепший лед крайне опасен! «Очевидцы могут не заметить, спасатели могут не успеть», — отмечают в ведомстве.