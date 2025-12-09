Мошенники вымогают деньги у детей под предлогом разблокировать Roblox

Игра «Roblox» достаточно популярна у детей Фото: Илья Московец © URA.RU

В связи с блокировкой детской игры «Roblox» участились случаи мошенничества. У детей вымогают деньги старших и получают доступ к их платежной информации, предлагая им восстановить доступ к платформе. Об этом сообщил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Суть в том, что преступники создают у ребенка чувство срочности и страха. Они предлагают „экстренное решение“ (быструю разблокировку аккаунта, редкий предмет или набор внутриигровой валюты) за небольшую плату или даже бесплатно, но „требуют данные карты для проверки“. На самом деле, введя реквизиты, ребенок не оплачивает 100 рублей, а предоставляет злоумышленникам полный удаленный доступ к счету. После этого начинаются крупные списания», — рассказал эксперт «Газете.Ru»





По словам Силаева, когда злоумышленники получают реквизиты карты, происходит автоматическая привязка банковской карты, с помощью которой они могут контролировать все денежные операции и списывать средства, пока не заблокируют счет. Он также отметил, что схема мошенников строится на манипуляциях.

