Происшествия

Выросло количество пострадавших после удара по Чувашии

В результате атаки БПЛА на Чебоксары пострадали девять человек
09 декабря 2025 в 11:24
В городе развернут пункт временного размещения, где работают психологи

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Количество пострадавших из-за удара БПЛА по Чебоксарам Чувашской Республики возросло до девяти человек. Об этом сообщает вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов. 

«По оперативным данным в результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до 9 человек, включая одного ребенка», — сообщил Степанов в своем telegram-канале. Пострадавшие получают медицинскую помощь. В городе открыт пункт временного размещения, где работают медицинские специалисты и психологи. Оказание всей необходимой помощи находится на контроле Главы Республики

Ночью 9 декабря украинские дроны нанесли удар по Чебоксарам. В результате атаки есть повреждения жилых домов. Ранее сообщалось о четырех пострадавших среди населения. В их числе есть ребенок. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

