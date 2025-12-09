Новогодняя программа будет идти до 11 января Фото: Размик Закарян © URA.RU

В «Екатеринбург-ЭКСПО» в преддверии Нового года откроется первый новогодний мультимедийный парк на Урале «Фабрика Деда Мороза». Его разместят на площади 3000 квадратных метров и построят из 12 интерактивных локаций.

«Друг за другом вы проходите цеха Фабрики: Сказочный лес с северным сиянием, Центр управления Фабрики, где оживает карта России, Цех энергии, где благодаря мячам добывается волшебство, Почту Деда Мороза и Цех игрушек, Цех чудес с большой раскраской на стенах и на полу, кабинет Дедушки Мороза с оживающими картинами», — поделились с URA.RU организаторы.

В парке также установят сани с голографической тройкой, елку с подсветкой, которая загорается под ритмы барабанов, 3D-проекции, инсталляции и многое другое. Все локации будут интерактивными, а сценарий посещения рассчитан так, чтобы гости могли поэтапно «запустить» фабрику и собрать новогоднее настроение. Посетить парк развлечений можно будет с 27 декабря по 11 января.

Также по традиции возле «ЭКСПОЕлки» появится цирк на воде. В нем будут выступать артистки синхронного плавания, акробаты, а еще будут фонтаны и лазерные спецэффекты.

Год назад для юных екатеринбуржцев подготовили более 60 аттракционов, ярмарки, мастер-классы и другие развлечения. Также ежедневно на главной сцене проходила новогодняя программа.