Что известно об убийстве перекупщика машин в Тюмени

Тюменец был убит поздним вечером 4 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Супруга жителя Тюмени, который был убит 4 декабря во время сделки по продаже автомобиля Kia Optima, должна родить дочь 30 декабря. Об этом журналистам рассказал отец погибшего мужчины.

«33 года было Владимиру. У него 30 декабря должна родиться дочка, и возникает куча вопросов. Они знали, что делали. Это нелюди», — рассказал отец убитого тюменца журналистам телеканала НТВ.

Что произошло в ночь убийства

Обвиняемые выманили мужчину из дома под предлогом покупки автомобиля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Поздним вечером 4 декабря мужчина вышел из дома на ул. Монтажников в Тюмени, чтобы показать свой автомобиль Kia Optima потенциальным покупателям, которые подъехали к многоэтажке на старом ВАЗ 2110. Как следует из записей камер видеонаблюдения, после короткого диалога тюменец с одним из мужчин сел в иномарку и уехал. Примерно через полчаса автомобиль вернулся во двор, развернулся и уехал. Отечественная «десятка» последовала за ним.

Продолжение после рекламы

Следствие предполагает, что с улицы Монтажников злоумышленники отправились в Тюменский район, где переложили труп убитого мужчины в свой ВАЗ и подожгли. Как установила экспертиза, тюменец скончался от множественных ножевых ранений. Убедившись, что машина загорелась, обвиняемые покинули место преступления. Один из них остался в Тюмени, а другой поехал в Екатеринбург, чтобы избавиться от иномарки на местном авторынке.

Как ловили злоумышленников

Первой тревогу забила беременная жена мужчины. После того как тюменец не вернулся домой со встречи, она начала обзванивать его знакомых и обратилась за помощью к пользователям соцсетей. Спустя какое-то время, друзья убитого нашли объявление о продаже похожей Kia Optima в Екатеринбурге. Они назначили встречу, во время которой сверили документы и поняли, что она принадлежит убитому мужчину. Продавца задержали и передали сотрудникам полиции. Второй обвиняемый пытался скрыться в Тюмени у знакомой, но также был задержан.

Последствия

Обвиняемых отправили в СИЗО до 3 февраля 2026 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU