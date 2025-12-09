Тюменцы получат больше денег от властей

Суммы соцподдержки станут больше Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С января в Тюменской области вырастет размер пособий для семей с детьми и беременных женщин, а также величина выплаты из маткапитала. Это произойдет из-за увеличения прожиточного минимума. Подробности URA.RU рассказали в территориальном отделении Соцфонда РФ.

«С нового года увеличится размер детских выплат, которые тюменское отделение Соцфонда предоставляет семьям с детьми. Речь идет о едином пособии для семей с детьми и беременных женщин, а также ежемесячной выплате из материнского капитала», — рассказали в ведомстве.

Пособие для нуждающихся семей с низкими доходами рассчитывается в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на душу населения. С 1 января он вырастет с 17 733 до 18 939 рублей.

Единое пособие для беременных составит от 10 322 до 20 644 рублей в месяц, для детей — от 9 185 до 18 371 рубля в месяц. Ежемесячная выплата из маткапитала увеличится до 18 371 рубля.