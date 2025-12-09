Профсоюзы хотят изменить принцип расчета МРОТА в России

«Исполком ВКП считает обоснованной и своевременной постановку вопроса о переходе к установлению госгарантий… на основе более высокого социального стандарта», — анализируют « Известия ». Замглавы ФНПР Евгений Макаров представил расчет минимального потребительского бюджета, который на 2025 год составил 59 625 рублей. При этом в Минтруде напомнили, что согласно Конституции МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

В ноябре 2025 года Госдума приняла закон об увеличении федерального МРОТ с нынешних 22 440 до 27 093 рублей с 1 января 2026 года, что на 20,7% выше текущего уровня. Сейчас МРОТ рассчитывается исходя из прожиточного минимума (в 2026 году он составит 18 939 рублей), и его повышение должно отразиться на доходах около 4,6 млн работников, чьи зарплаты привязаны к этому показателю.