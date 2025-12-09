Визит российского президента подтвердил становление многополярного мира Фото: Роман Наумов © URA.RU

Государственный визит президента России в Индию стал мощным сигналом конца однополярного мира. Об этом пишет индийское издание, анализируя итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министр Индии Нарендры Моди.

«В мире уже подходят к концу дни гегемонистского порядка. Формируется подлинная многополярность, основанная на принципах стратегической автономии, и в международных отношениях уже нет места двуличию и двойным стандартам», — утверждает газета The Indian Express.

Визит российского лидера, состоявшийся 4-5 декабря, включал отдельные встречи с премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Драупади Мурму. Его целью, как отметил Путин, было развитие многоплановых двусторонних отношений, выходящих далеко за рамки энергетических контрактов.

После поездки была согласована программа развития стратегического экономического сотрудничества до 2030 года, а также запушен телеканал RT India. Вслед за этим президент США Дональд Трамп публично подчеркнул особую роль Нарендры Моди, назвав его своим другом и «совершенно особенным» лидером. Также он отметил, что стороны глубоко обсудили весь комплекс двустороннего взаимодействия. По итогам визита был подписан солидный пакет соглашений, направленных на расширение экономического сотрудничества между Москвой и Нью-Дели.

Россия неоднократно заявляла о конце однополярного мира, который США навязали после конца Второй Мировой войны. По словам Путина, сейчас мир настолько изменился, что многополярная система международных отношений уже сформировалась и эффективно себя показывает. Эти слова прозвучали еще в 2024 году.