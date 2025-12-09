Логотип РИА URA.RU
Общество

В ХМАО назвали самые популярные услуги у жителей перед Новым годом

Жители ХМАО начали активно готовиться к Новому году
09 декабря 2025 в 11:36
Югорчане покупают тематические украшения и атрибутику

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У жителей Югры перед Новым годом больше всего вырос интерес к услугам по организации отдыха. Также югорчане заказывают праздничные украшения и атрибутику. Об этом URA.RU рассказали представители «Авито».

«Самый высокий рост показали услуги по организации досуга и отдыха — спрос увеличился в 2,1 раза. Жители региона чаще обращаются к специалистам, чтобы разнообразить семейные и корпоративные мероприятия в преддверии зимнего сезона», — говорится в исследовании.

Перед праздниками жители арендуют декор, оборудование и тематические атрибуты. При этом также югорчане стали часто ремонтировать бытовую технику. В основном мастера получают заявки по компьютерам и посудомоечным машинам.

«Не теряет актуальности помощь с игровыми приставками. Спрос увеличился на 35%, что отражает подготовку к зимнему сезону развлечений», — уточняют в исследовании.

Ранее URA.RU рассказывало, чтобы нарядить искусственную новогоднюю елку в Югре нужно потратить минимум около 3,5 тысяч рублей. В сумму входит само дерево и украшения.

