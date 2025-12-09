Японская сакура зацветет в Екатеринбурге — новаторские идеи внедрили в новом ЖК

Проект благоустройства основан на идее объединения культурного и природного разнообразия Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге разработали новую концепцию благоустройства второй очереди жилого квартала «Новая Олимпика» в Академическом районе. Согласно проекту, каждый двор второго этапа застройки будет олицетворять определённую часть Урала — Северный, Средний, Восточный, Южный и Западный Урал. Такая идея позволит жителям ощутить связь с уникальными особенностями своего края и создать особую атмосферу в жилых кварталах. Об этом URA.RU рассказали в АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

«Вторая очередь „Новой Олимпики“ — это не просто благоустройство. Мы создаём пространство, где жители смогут почувствовать связь с природой, историей региона и друг с другом. Каждый двор рассказывает свою историю, а весь квартал становится отражением духа Урала», — отметили в пресс-службе компании.

Так, оформление первого двора вдохновлено пейзажами Северного Урала и легендарными горами Маньпупунёр. Там установят игровые комплексы, имитирующие местные горы («Горка») и лесные тропинки («Олень»). Двор, символизирующий Средний Урал, исполнен в стиле традиционного русского деревянного зодчества. А вот Восток Урала представит индустриальное наследие региона с использованием бетона и металла.

Символ Западной части Урала — хвойные леса, вокруг которых созданы живописные игровые комплексы. Особенность двора — скульптура совы. Наконец, Южная часть представлена сценическими сюжетами, напоминающими реки и ручьи. В центре внимания игрового комплекса — ручей с водой, песок и археологические находки, окружённые горным массивом и фигуркой лисы.

Главным же соединительным элементом всего квартала станет зелёный бульвар. Променад украсит весенняя цветущая вишня, превращающая его в уголок «Японского сада». Здесь же разместятся спортивные площадки, зоны для занятия паркуром и амфитеатр. Центр композиции составит оригинальный арт-объект «Маньпупунёр». Дополнительным украшением бульвара станут оригинальные кресла Spun, разработанные британским архитектором Томасом Хизервиком.

В результате вторая очередь «Новой Олимпики» позиционируется как уникальный комплекс, сочетающий в себе эстетическую выразительность и функциональность. Ожидается, что это пространство будет притягивать горожан своей особой атмосферой, способствовать укреплению чувства общности и усиливать привязанность к родному региону.