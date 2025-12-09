В Кургане и Шадринске ожидаются морозы с сильным ветром
Сильный ветер до 10 м/с прогнозируется в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане и Шадринске 10 декабря ожидаются морозы до -26 градусов. Также будет сильный ветер. Об этом сообщается в прогнозе погоды.
«В среду в Кургане облачно. Утром -21, а днем -19 градусов. Сильные порывы ветра до 10 м/с. В Шадринске также облачно. Утром -26, днем -19 градусов. Умеренный ветер до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
Ранее синоптики уже предупреждали жителей Кургана и Шадринска о резких колебаниях температуры в первой декаде месяца — от нуля до -28 градусов, а также о снегопадах 7–8 декабря и в конце следующей недели. В начале декабря в городах фиксировалось до 4 градусов, шел мокрый снег и дождь, затем ожидалось похолодание до -8…-9, но прогноз уточнили — в отдельные дни столбики термометров могут опускаться до -28, после чего снова прогнозируется потепление.
