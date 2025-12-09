В Кургане и Шадринске ожидаются морозы с сильным ветром

В Кургане и Шадринске 10 декабря ожидаются морозы до -26 градусов. Также будет сильный ветер. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

Ранее синоптики уже предупреждали жителей Кургана и Шадринска о резких колебаниях температуры в первой декаде месяца — от нуля до -28 градусов, а также о снегопадах 7–8 декабря и в конце следующей недели. В начале декабря в городах фиксировалось до 4 градусов, шел мокрый снег и дождь, затем ожидалось похолодание до -8…-9, но прогноз уточнили — в отдельные дни столбики термометров могут опускаться до -28, после чего снова прогнозируется потепление.