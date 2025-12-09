В День героев Отечества в пермском городе прощаются с бойцами, погибшими на СВО
Один из них погиб в конце декабря 2024 года, другой – в начале июля 2025 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Верещагино (Пермский край) 9 декабря, в День героев Отечества, проходит прощание с двумя военнослужащими. Они погибли в ходе проведения СВО, при выполнении боевых задач.
«Рядовой Константин Гусев, стрелок мотострелкового отделения, после окончания 11 классов местной гимназии продолжил обучение в Кудымкарском сельскохозяйственном техникуме, где получил специальность ветеринарного работника. Трудился в ряде совхозов Верещагинского округа, затем служил в железнодорожной охране. Погиб 3 июля 2025 года», — сообщает администрация Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте».
Рядовой мотострелковых войск Василий Беклемышев до службы работал в ООО «Печатник». Интересовался компьютерными технологиями, занимался сноубордом. Он погиб 23 декабря 2024 года.
Отпевание Константина Гусева начнется 9 декабря в 12:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» на улице Жукова, 21А (район улицы Ульяновская). Отпевание Василия Беклемышева состоялось в 9:30 в храме во имя Николы Чудотворца на улице Комсомольская, 56. Прощальная церемония с обоими погибшими состоится в местном Дворце досуга, куда можно будет прийти с 11:00. На 11:30 запланирован траурный митинг.
