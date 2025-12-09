Застолье переросло в поножовщину в ямальском поселке
Следователи изучают обстоятельство убийства в Тазовском районе ЯНАО
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
Распитие алкоголя привело к трагедии в Тазовском районе ЯНАО. Двое мужчин поссорились в состоянии опьянения, после чего один из них взял нож и нанес знакомому множество ран, несовместимых с жизнью, — потерпевший скончался на месте, сообщили в ямальском следкоме.
«Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, на период расследования он заключен под стражу до 5 февраля 2026 года», — сообщил telegram-канал Следком ЯНАО. Ранее обвиняемый уже был судим.
Сотрудники СК опрашивают свидетелей, криминалисты проводят экспертизы. Ранее в Тазовском районе ЯНАО уже фиксировали преступления, совершенные в состоянии опьянения. Местный житель, будучи пьяным, ударил по лицу инспектора по делам несовершеннолетних, прибывшую на вызов.
