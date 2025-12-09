Застолье переросло в поножовщину в ямальском поселке

Следователи изучают обстоятельство убийства в Тазовском районе ЯНАО Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Распитие алкоголя привело к трагедии в Тазовском районе ЯНАО. Двое мужчин поссорились в состоянии опьянения, после чего один из них взял нож и нанес знакомому множество ран, несовместимых с жизнью, — потерпевший скончался на месте, сообщили в ямальском следкоме.

«Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, на период расследования он заключен под стражу до 5 февраля 2026 года», — сообщил telegram-канал Следком ЯНАО. Ранее обвиняемый уже был судим.