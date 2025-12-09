Пермячка не ожидала, что станет первой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощница депутата заксобрания Пермского края Павла Черепанова Ксения Кин приняла участие в премии «Топ-100 успешных и изысканных персон России», итоги которой подвели в Москве 7 декабря. Ей вручили корону за первое место в номинации «Топ-10 красивых девушек России». Ксения Кин рассказала URA.RU об участии в проекте.

«Приехать в Москву и что-то выиграть сложно, так как в столице очень большая конкуренция. Поэтому особо не рассчитывала на корону. Хотела просто принять участие, окунуться в эту праздничную атмосферу», — рассказала Ксения Кин корреспонденту агентства.

Пермячка добавила, что кроме короны ей вручили кубок «За неподдельную красоту». «Я не пользуюсь услугами косметологов. Приятно, что мою красоту признали натуральной на всероссийском уровне», — сообщила девушка.

Продолжение после рекламы

Собеседница агентства отметила, что планирует дальше участвовать в конкурсах и премиях в сфере красоты. Девушка уже получила приглашение выступить в новогоднем дефиле, которое покажут на телеканале DMC MUSIC TV. Также она мечтает попробовать свои силы на международном проекте, чтобы показать всему миру, что в России и на Урале живут самые красивые женщины.

Победа в премии «Топ-100» — не первая награда пермячки. В декабре 2024 года Ксения Кин завоевала корону и титул «Королева России», а в 2023 году выиграла в конкурсе Top best Russia и попала в «Книгу рекордов России». В Перми Ксения также занимается обучением и продвижением моделей в своем агентстве Mika.