В Тюмени жители 30 домов провели ночь без отопления

В Тюмени 48 домов остались без отопления из-за аварий на сетях 8 декабря. Ночь горожане провели без тепла, однако 9 декабря подача ресурса была восстановлена. Об этом URA.RU рассказали в компании УСТЭК.

«Вечером 8 декабря произошли повреждения на сетях на Валерии Гнаровской,10/1 и Широтной, 96/1. Под отключение, в общей сложности, попали 48 жилых домов», — рассказали в компании.

Вернуть тепло в дома и устранить аварию по первому адресу удалось к часу ночи 9 декабря. На втором объекте работы продолжались до 10:15 сегодняшнего дня.

