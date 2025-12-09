Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Тюмени жители 30 домов провели ночь без отопления

В Тюмени восстановили подачу тепла в 48 ранее отключенных из-за аварии домов
09 декабря 2025 в 11:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тепло в квартиры вернули 9 декабря

Тепло в квартиры вернули 9 декабря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени 48 домов остались без отопления из-за аварий на сетях 8 декабря. Ночь горожане провели без тепла, однако 9 декабря подача ресурса была восстановлена. Об этом URA.RU рассказали в компании УСТЭК.

«Вечером 8 декабря произошли повреждения на сетях на Валерии Гнаровской,10/1 и Широтной, 96/1. Под отключение, в общей сложности, попали 48 жилых домов», — рассказали в компании.

Вернуть тепло в дома и устранить аварию по первому адресу удалось к часу ночи 9 декабря. На втором объекте работы продолжались до 10:15 сегодняшнего дня.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что 7 декабря в районе улиц Тульская — 50 лет ВЛКСМ повредился чугунный водопровод. Без воды остались 11 домов. Обратно ресурс запустили 8 декабря в 20:30.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал